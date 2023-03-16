В Брестском театре драмы – премьера по пьесе Гоголя «Женитьба»

16.03.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото BrestNote и Tomin.by

По-старому Николай Васильевич Гоголь (Яновский) родился 20 марта, это мы теперь отмечаем его день рождения 1 апреля – прямо-таки в День смеха, перевертышей, обмана. Вот именно так часто происходит в прозе и пьесах Гоголя, а особенно комедиях. Может, и премьера спектакля по его комедии «Женитьба» на сцене БАТД в постановке Тимофея Ильевского появилась весьма кстати – в середине марта, тут и старый, и новый отсчет времени рядом.

Итак, событие комедии происходят почти два века тому назад, а мы и сейчас смеемся.

Удивительно живая пьеса, не становятся помехой ни старые обороты речи, ни имена забытые, ни ушедший быт. Что же главное в «невероятном событии», как обозначил в подзаголовке автор? Самое главное – жизнь человека, его желание быть счастливым, а одна из основ этого – женитьба, создание семьи на всю жизнь. Тут бы не прогадать, и начинается подсчет выгод и удобств, так что в сторону отходят чувства женихающихся, любовь и честь.

Да, такой был уклад и нравы в XIX веке. А разве теперь мы не такие?

Нет, не зря режиссер с командой одевает сваху, невесту и женихов почти в современные одежки; это не внешнее осовременивание, неистребимая суть «малых сих» просвечивает сквозь толщу времени и сквозь нынешние наряды.

Особенно мне понравился первоначальный дуэт барышни на выданье Агафьи Тихоновны (арт. Янина Малинчик) и экзекутора Яичницы (арт. Геннадий Чуриков): по габаритам и импульсивности хорошая была бы парочка под венец.

Купеческая дочь Агафья колоритна, как кустодиевские купчихи; она и мимически, пластически весьма выразительна, когда «хлопочет лицом»; иногда ее пробежки даже вперехлест, гораздо доходчивее статичные сцены в пышных нарядах или неглиже. А неугомонные служки – это фишки современного прочтения пьесы, в перекличке с комедией-дель-арте.

В спектакле все актеры органично проживали своих характерных героев – Подколесина (арт. Сергей Кондратюк), Жевакина (арт. Олег Бузук) и других.

На своем месте этакий живчик-сводник Кочкарев (арт. Павел Осташеня), он манипулятор процесса, любящий быть в центре событий, даже если не осознает, зачем оно ему надо. Разве что отомстить свахе за свою личную женитьбу, не вполне… ммм… удачную. А заодно и друга Подколесина выпихнуть «под семейное ярмо», нерешительного и пассивного, как будто предтечу будущего Обломова (недаром диван в центре первой сцены). Вообще в этой паре Подколесина и Кочкарева просматриваются Обломов и Штольц, но уже в неком водевильном варианте.

Несколько избыточно суетлива отличная, в общем, сваха (арт. Наталья Лобко), которая с ног сбивается в прямом смысле – то снимает туфли, то растирает ноги; в современном наряде она напоминает служительницу Гименея из ЗАГСа.

Тетка Агафьи (арт. Татьяна Юрик) и жених-купец (арт. Николай Маршин) – та еще парочка кондовой купеческой жизни; и это хорошо сыграно, хотя и воспринимается отдельной репризой, не связанной с канвой комедии. Может быть, стоило персонажу Н.Маршина добавить какие-то черты гоголевского абсурда и анекдота?

Иллюстрирует действие музыкальная подложка, и пусть она скомпонована из инструментальных фрагментов разных времен и стилей, но все-таки в точном ритме и окраске спектакля. Вообще, в саунде спектакля, как и в его художественном оформлении, включая костюмы, Тимофей Ильевский с командою хулиганит весело и разноообразно.

Спектакль развивается в хорошем темпе, не затянут и не дает скучать, особенно второе действие.

Мне не пришлось рассмотреть колоритных декораций (очки забыла), не совсем вошла в мистические или романтические начальную и финальную сцены, но с благодарностью приняла основное действо спектакля, которое проживается в большинстве молодыми актерами выразительно, внятно, я бы даже сказала, зажигательно.

Очень оригинальный на тот гоголевский час уход жениха в окно (перекликаясь с уходом самого писателя) – он и теперь по-своему актуален и заставляет задуматься о вечных смыслах человеческого бытия, безотносительно к социальным околичностям.

«Люди женятся, а у нас глаза светятся» – вот таким стародавним присловьем из собрания пословиц Владимира Даля хочу завершить этот быстрый отклик на вчерашний просмотр нового спектакля «Женитьба».