И опять «Тет-а-тет» – мартовский дуэт Татьяны и Тараса подарил весну сердцам брестчан

05.03.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Итак, 4 марта, в довольно морозный со снегом вечер, в Брестском ТЦСОН Ленинского района на ул. Комсомольской витал аромат весенних цветов и чувств. Эту атмосферу создала музыкальная программа «Романсы и не только…» от известных брестских исполнителей Татьяны Колтынаевой и Тараса Юркевича.

По благородной традиции давать дорогу молодым, первой на сцену вывели юную исполнительницу с гитарой Софью Шелягович, и она спела две композиции, причем вторая – розенбаумовский «Вальс-бостон» – выявила надежду на будущие концертные встречи с Софьей.

А теперь к центровым фигурам программы.

Сколько раз приходила на концерты этого нового творческого дуэта, столько и цвели ландыши в душе – будь то в феврале или осенью. Причем, несколько десятилетий зная и слушая чудесный вокал Татьяны Колтынаевой, мечтая о ее авторских программах романса, вот теперь получила воплощение этой мечты в программе «Романсы и не только…» в сотворчестве с известным бардом Тарасом Юркевичем. Он, кстати, также ранее был замечен в пристрастии к городской песне – и современной, и старинному романсу.

Теперь, оставаясь верными каждый себе, эти два вокалиста с гитарным сопровождением вступали в диалог, который был и тет-а-тет, и сливался в гармонии, и давал высказаться каждому в самобытной интонационной манере.

Концерт был парный, но помимо дуэтов Татьяна и Тарас пели соло, при этом импровизационно выбирая для исполнения, что душа подскажет.

А душа просила лирики, романсов.

«Любовь никогда не бывает без грусти…», «Чайки за кормой…», «Не исчезай из жизни моей…» – от этих песен не устаешь, они живой водой вливались в душу. Как и «Виноградная косточка» Булата Окуджавы или хиты из мюзиклов.

Проникновенное исполнение «Как я тебя ждала…» открывало сердца слушателей, открывало «Друзей моих прекрасные черты», которые благодарили горячими аплодисментами, цветами, вызывали на бис. И по-настоящему народные артисты отзывались и пели вновь.

Вот такая оттепель в холодный мартовский вечер произошла в переполненном людьми и чувствами скромном зале.

А далее чувства потребовали продолжения песен, что и произошло в милом камерном зале кафе на ул. Островского, где были также и душевное общение, и стихи, и романсы. До новых встреч!