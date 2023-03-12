И вновь, уже к 30-летию — Виват оркестр!

12.03.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА. Фото прежних лет

Большая дата нынче у симфонического оркестра Бреста, а точнее, Брестского театра драмы, на базе которого в 1993 году был создан этот музыкальный коллектив.

Позже, в 1995 году, театр вообще стали именовать БТДМ – театр драмы и музыки. Замечательные музыканты стояли у истоков симфонического оркестра – о них чуть позже, в историческом фрагменте статьи. А сейчас назовем того, кто 25 лет из 30, с 1998 года, стоит за дирижерским пультом брестского симфонического оркестра – Александр Сосновский, и это тоже юбилей в юбилее!

Фото прежних лет

Четверть века дирижер минских симфонических оркестров еженедельно добирался до пограничного города, чтобы работать с брестскими музыкантами-преподавателями, которые основной состав нашего симфонического оркестра.

Под руководством Александра Сосновского Брестский симфонический оркестр из местного, начинающего вырос в известный профессиональный коллектив, которому по плечу разнообразные концертные программы классической и современной музыки, участие в республиканских проектах и международных музыкальных фестивалях, зарубежных концертных турах. Скольких замечательных оркестров, дирижеров, солистов-инструменталистов и вокалистов привозил Александр Петрович в гости в Брест из Минска и России! Его личный авторитет большого музыканта в немалой мере помог нашему городу завоевать и укрепить имидж культурного центра.

А общий дирижерский путь Сосновского от Минска до России и Бреста – 43 года! Параллельно с ним – преподавание на композиторском отделении в Академии музыки – БГАМ.

На 20-летие симфонического оркестра Брестского театра драмы мы в газете «Брестский курьер» дали именно такой заголовок «Виват оркестр!» и рассказали об истории становления этого областного художественного коллектива, а потому сегодня повторим важные фрагменты этой истории из той публикации.

Но предварить эти фрагменты хочу воспоминанием об исполнении в Бресте «Реквиема» Моцарта в давнее время, кажется, в начале нулевых.

Тогда Александр Сосновский привез в Брест музыкальную капеллу «Сонорус» – высококлассный певческий коллектив, в репертуаре которого был «Реквием» Моцарта.

Как стало известно, брестский симфонический оркестр к этому времени тоже подготовил инструментальную версию гениального произведения и был готов сыграть ее в содружестве с вокальной частью. По неизвестным мне причинам на репетиции не оставалось времени, была одна недолгая спевка хоровой капеллы с оркестром.

Как досужий журналист, я знала об этом, а потому даже несколько волновалась, как все пройдет.

Однако когда в театральном зале раздались первые такты «Реквиема», музыка взяла все в свои руки и сотворила чудо гармонии хора и оркестра, общую волну, где не было места нестроению.

Я не большой знаток классики и не берусь судить о ней, просто люблю и слушаю, в молодости была зациклена на «Реквиеме» Моцарта. В зрелые года стала делать это реже, честно говоря, до Моцарта не добиралась давно. Вот разве на фестивалях или на концертах симфонического оркестра то увертюру к опере Моцарта, то его скрипичную пьесу доводилось услышать.

Живое исполнение «Реквиема» тогда в Бресте стало потрясением, на ЛАКРИМОЗЕ на глаза навернулись слезы…

И тогда, как и впоследствии, я для себя определила дирижера как творческую личность моцартианского склада. «Ты, Моцарт, Бог…»

А вот фрагмент из нашей публикации 10-летней давности.

Предыстория с историей

Музыкальный Брест во все обозримые периоды поставлял «городу и миру» классных музыкантов и замечательные коллективы – для перечисления не хватит газетной площади.

Предтечей современного симфонического оркестра в Брестском драмтеатре стал талантливый композитор Марк Русин, который с 1951 года возглавил в нем музчасть и оживил музыкальную драматургию, вовлек в процесс отдельных музыкантов и целые коллективы, к примеру, военный оркестр, наконец, создал свой оркестр.

Далее в истории были определенные паузы, связанные в том числе и с ремонтом драмтеатра.

Однако в 1993 году руководство культуры области и ведущие музыканты города, осознав наличие некой пустоты, приняли решение о создании городского симфонического оркестра. Реально собрал музыкантов, в основном педагогов, организовал работу оркестра и возглавил его преподаватель Брестского музколледжа Николай Рыжков – честь ему и хвала! Отдадим должное и педагогам-энтузиастам, которые вливались в оркестр целыми грибницами, с учениками: Эдуард Киселев, Леонид Ратнер, чета Супроненко, Александр Матвейчук, Виктор Пикуль и многие другие.

Далее в течение пяти лет дирижерами симфонического оркестра были Вячеслав Чернуха, Михаил Снитко, Алексей Шакуро, Александр Кувшинников. После ремонта и открытия обновленного театра в 1995 году симфонический оркестр получил статус театрального.

В целом театр был поименован Театром драмы и музыки.

С 1998 года главным дирижером симфонического театрального оркестра стал Александр Сосновский.

Виток длиною в 15 лет

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории (класс профессора Ильи Мусина и Народного артиста СССР Юрия Темирканова) Александр Сосновский придал творческой энергии молодому оркестру: новые программы – циклы классики для семейного прослушивания, шедевры отечественной и зарубежной музыки, «Песни Победы», «Вечера французской музыки», «Звезды оперетты» привлекли и воспитали зрителей разных возрастов. В Брест стали приглашаться известные столичные музыковеды, солисты-инструменталисты и вокалисты, которые украшали концерты брестского симфонического оркестра. Под его аккомпанемент выступали многие зарубежные исполнители мирового уровня – в рамках международного фестиваля «Январские музыкальные вечера».

Брестский оркестр участвовал в республиканском проекте «Парад дирижеров», в концертах в Минске, в гастрольных турах по Польше, Испании и других странах. В репертуаре оркестра более 300 музыкальных произведений.

В общем, за минувшие годы симфонический оркестр БАТД завоевал высокий имидж в музыкальных кругах республики и за ее пределами.

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О конкретных концертных программах и проектах, победах и успехах Брестского симфонического оркестра и его художественного руководителя Александра Сосновского написано немало, в том числе, и на сайте БАТД. И на сайте «Брестский курьер».

Вот и на юбилейном концерте «Нам XXX!” программа, имена гостей говорят сами за себя, хочется попасть на это событие культурной жизни, истории нашего города.

А пока желаем симфоническому оркестру Бреста и его художественному руководителю творческого долголетия и полета на крыльях музыки над всеми житейскими трудностями!