Они создали свой геном света. Брестские художники Светлана и Геннадий Вяли отметили по 65-летию на каждого и 45-летие супружества

27.03.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В центральном выставочном зале ООКЦ Бреста 24 марта прошел парный вернисаж двух известных мастеров графики и декоративно-прикладного искусства Геннадия и Светланы Вялей. Он член Союза художников Беларуси, она входит в общественное объединение мастеров народного творчества – это теперь главные статус-кво брестских художников.

Вяли творят каждый в своем жанре, ценимы в республике и за ее межами – Геннадий как график, экслибрист, Светлана – мастер гобелена и вытинанки.

Есть и еще весомый творческий багаж за плечами художников – более четырех десятков лет педагогической деятельности в специальных классах сш №10 и Детской художественной школе (теперь Детская школа изобразительных искусств им. А. Алонцева), сотни учеников, десятки их выставок, фестивалей, побед, к которым вели наставники.

Интервью для телевидения Светланы и Геннадия

Вот и на вернисаж выставки «Карункавая гiсторыя» пришло много не только коллег и друзей Вялей, но и учеников, особенно выпускников сш №10.

Однако начнем с молодости Светланы и Геннадия, с учебы в Витебске, на худграфе – известном факультете местного института, который соединил двух студентов, двух начинающих художников в пару любящих единомышленников, в семью.

Эта история 1970-х в вольном стиле была прописана на вернисаже джинсовым дресс-кодом, что создало атмосферу в выставочном зале.

Куратор выставки искусствовед Елена Диченская поработала над ее кружевной концепцией и красиво преподнесла миф о мойрах, которые плетут нити судеб, что связываются в полотно жизни.

Вот эти переплетения нитей судеб видны не только в супружеском союзе двух художников или связях их с учениками, но и видны вглубь – на примере национального народного костюма бабушки Светланы, который она сохранила и представила на выставке. И рассказала об осмыслении связей с родными и традициями своего края.

Светлана с бабушкиным нарядом

Недаром 20 лет Светлана занимается вытинанкой – народным жанром бумажного кружева, в котором создала свое авторское течение этого искусства.

Именно возрождение вытинанки стало объединяющим моментом в сотрудничестве мастерицы и заведующей отделом традиционной культуры ООКЦ Ларисы Быцко.

Руководитель Брестской организации СХ РБ Николай Кузьмич говорил о кропотливом ежедневном труде двух скромных художников, которые, что называется, горы свернули – в их творческом багаже сотни замечательных экслибрисов и другой графики от Геннадия, десятки тканых гобеленов и узорчатых вытинанок от Светланы. Эти работы делают честь городу Бресту, они ценятся в республике, во многих странах мира.

Все это надо видеть, вглядываться, любоваться по-настоящему ювелирной работой художников, а потому надо спешить в выставочный зал на ул. Советской в Бресте.

Графические работы Геннадия Вяля