ОБРАЗЦОВОЙ НРАВСТВЕННОСТИ. Так характеризовался священник Николай Крейдич, претерпевший Воркуту и Казахстан

19.04.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Он родился 23 июля 1908 года в селении Мельник Бельско-Подляского повета, тогда еще состоявшем в Гродненской губернии, а ныне расположенном в Польше уже в статусе города. Его тезка-отец Николай Платонович Крейдич служил там дьяконом в местной церкви, через некоторое время был перемещен в с. Грушево Кобринского уезда и рукоположен во священника, в последующие годы сменил еще ряд приходов. Впрочем, о нем когда-нибудь предстоит рассказать особо, поскольку Николай Платонович был не только иереем, но и православным поэтом, чьи талантливые стихи постоянно публиковались в «Гродненских епархиальных ведомостях», «Воскресном чтении» и других изданиях.

Но мы сейчас — о его сыне Николае, которому довелось начинать гимназическое обучение в беженстве в Тульской губернии, а завершать в Бресте-над-Бугом в Русской гимназии в 1930 году. Крейдич-старший в последующем году был перемещен настоятелем Свято-Троицкой церкви д. Козище Кобринского повета. А Крейдич-младший поступил на историко-филологический факультет Виленского университета имени Ст. Батория, но проучился там неполных три курса — и ушел. Вскоре обзавелся семейной половинкой, в 1936 был повенчан с Марией Петровной, в девичестве Мойсиевич.

Далее пойду по линии его судьбы, подкрепляя рассказ документами Госархива Брестской области (ГАБО). В них есть свой аромат и стилистика времени.

«Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Александру Архиепископу Полесскому и Пинскому

Бывшего студента Ун-та Стефана Батория в Вильне Николая Крейдича, проживающего в селе Козищах Кобринского уезда Полесской Епархии

Прошение.

Настоящим честь имею покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство о принятии меня в число членов клира Полесской Епархии и предоставлении мне места псаломщика в одном из приходов вышепоименованной Епархии.

2 апреля 1937 года.

с. Козище. Николай Крейдич».

Он был назначен на должность псаломщика в Прилуки 12.04.1937. Осенью того же года, 12.10, переведен псаломщиком в Козище, где настоятелем был его отец, и рукоположен во диакона. 22.10.1937 выдержал в Пинске экзамен для кандидатов на священника. Присягнул 13.10.1937. 28.10.1937 утвержден помощником настоятеля в Козищах.

Церковь в д. Козище

13 июля 1938 он просит в связи со смертью отца назначить настоятелем в Козищах. 19.07 назначен. Кстати, в том году он сдал экстерном экзамены за все курсы Жировицкой Духовной семинарии.

А вот письмо от прихожан церкви:

«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Александру, Архиепископу Полесскому и Пинскому

Прихожан Козищского прихода Кобринского уезда

Прошение.

4 июля с.г. скоропостижно скончался добрый наш о. Настоятель протоиерей Николай Крейдич. За его доброту, за пастырскую любовь к своим пасомым мы его очень любили и уважали. Не стало его, на все воля Божия! Но не меньшею любовью прихожан пользуется его сын — священник о. Николай Крейдич, который в настоящее время исполняет обязанности Настоятеля. Это человек образованный, хорошо проповедует, поучает нас, дабы мы были добрыми гражданами своего Государства и верными сынами Церкви Христовой. Организовал хор, способствует к объединению нас на почве общественной и церковной. В свое время много старался об открытии школы повшехной в Козищах, заботится и много трудов положил по украшению храма нашего. Как человек с высшим образованием помогает нам во всех отраслях своими полезными советами. Характер имеет очень добрый, спокойный, живет с прихожанами в мире и согласии, служит в церкви и очень хорошо проповедует. Такой батюшка нам очень желателен и нужен. Поэтому осмеливаемся просить Ваше Высокопреосвященство назначить в Козище священника о. Николая Крейдича в качестве постоянного настоятеля, за что будем очень благодарны.

Выражаем сыновнюю преданность Вашему Высокопреосвященству и просим святительских молитв.

16 июля 1938 г. Козище».

Под письмом подписи церковного старосты, попечителей храма и десятков прихожан.

8.03.1939 о. Николай Крейдич был награжден набедренником.

Н.Н.Крейдич

Теперь строки из его автобиографии:

«Служил настоятелем в Козищах до 04.10.1940, когда был арестован и Особым Совещанием приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1947 году 19 июля ввиду тяжелого болезненного состояния здоровья освобожден из заключения. 16 октября 1947 года резолюцией Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Питирима принят в молитвенное общение с патриаршей Православной Церковью. 26.11.1947 г.»

В этих кратких строках не сказано, что местом его ИТЛ была Воркута, откуда возвращались далеко не все….

По решению церковного начальства он был направлен в д. Волавель Дрогичинского р-на настоятелем Свято-Георгиевской церкви.

Церковь в д. Волавель до и поле реставрации. Современный вид

И вот замечательное его письмо о первых действиях на приходе:

«Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Даниилу, Архиепископу Пинскому и Лунинецкому

Настоятеля Волавельской Св. Георгиевской церкви свящ. Николая Крейдича

Рапорт.

Настоящим довожу до сведения Вашего Высокопреосвященства о весьма утешительном событии, происшедшем в приходской жизни вверенного мне прихода. После моего прибытия на приход, по соизволению Всевышнего, из молодежи Волавельского прихода в возрасте от 15 до 18 лет организовался новый хор, в помощь старому, — в количестве 18 чел. — 14 девушек и 4 юношей, — который, пройдя соответствующую подготовку, под моим наблюдением, с псаломщиком В.П.Михалевичем, в настоящее время уже приступил к исполнению песнопений при Богослужениях, усугубляя торжественность и услаждая слух молящихся стройным, мелодичным пением. Доводя вышеизложенное до сведения Вашего Высокопреосвященства, испрашиваю Ваших архипастырских молитв и Благословения новоорганизованному хору.

Настоятель Волавельской Св.Георгиевской церкви свящ. Николай Крейдич.

с. Волавель. 2.03.1948 г.»

На Пасху 1949 г. о. Николай был награжден Патриархом Алексием Наперсным Крестом. Вот оценка его пастырского служения:

«Характеристика.

Образцовой нравственности. Рассудителен, уравновешен, но страдает болезнью сердца. Усердно и хорошо проповедует. Прихожанами любим и уважаем. С прибытием на приход в село Волавель привлек прихожан ко храму и организовал церковный хор. Весьма исполнителен по службе.

АРХИЕПИСКОП ПИНСКИЙ И ПОЛЕССКИЙ ДАНИИЛ. Май 1949».

И — снова как гром средь бела дня:

«7 сентября 1949 г. Его Высокопреосвященстсву Высокопреосвященнейшему Даниилу, Архиепископу Пинскому и Полесскому

Рапорт

Честь имею смиреннейше донести Вашему Высокопреосвященству, что 22 сентября с.г. арестован священник Волавельской церкви Дрогичинского района о. Николай Крейдич. Заведывание Волавельским приходом, впредь, до особого распоряжения, я временно поручил соседнему священнику Попинской церкви о. Владимиру Юношкевичу.

Благочинный

Митрофорный протоиерей Н.Дылевский».

В этот раз о. Николай отбывал срок в Казахстане — в с. Красногорское под Алма-Атой. Освободили его в 1955 году.

После всех пережитых мытарств, видать, по воле небесных молитвенников-покровителей, обосновался о. Николай в Литве, в целебном городе Друскининкай, служил настоятелем церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости» до самой своей кончины в 1977 году…