Многоцветье родной земли на выставке Нины Чурабо

14.04.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Музее спасенных художественных ценностей Бреста 13 апреля открылась выставка «Причуда» художницы Нины Чурабо.

Славная фамилия Чурабо известна в Бресте прежде всего по патриарху живописи Николаю Дмитриевичу, который оставил богатое художественное наследие в музеях города и крепости, в национальных музеях Минска, в художественных коллекциях Москвы и других стран.

Мастер Чурабо был также прекрасным наставником, из-под крыла которого вышло немало художников, архитекторов, дизайнеров. И в семье патриарха все трое детей, а следом и внуков прошли школу красоты, вкуса, нравственного воспитания.

Неслучаен был выбор профессии и у младшей дочери Нины Николаевны Чурабо, которая преподавала специальные дисциплины по курсу дизайна в Государственном колледже искусств в Гродно, где проживала в супружестве с известным художником Анатолием Скоморощенко (уже три года, как он покинул этот свет…)

Она сама творила в любом направлении, будь то живопись, графика, дизайн (Нина Чурабо — член Союза дизайнеров Беларуси). Участвовала в пленэрах белорусских художников, коллективных выставках, очень много сил отдала организации юбилейных экспозиций живописи и графики отца, к его 90-летию, потом столетнему юбилею, по всей Беларуси.

И вот в какой-то момент случился определенный поворот даровитой натуры к осознанию своего творчества, багажа накопленных полотен.

Это же параллельно ощутили друзья и коллеги, музейные работники – так родился проект авторской выставки Нины Чурабо в Бресте.

Да, именно родной город всегда был ее источником силы, вдохновения, здесь ее родные, целые грибницы семей художников, с которыми дружили родители, много друзей детства, юности, коллег.

Любимая «Спасенка», где постоянно выставляются самые интересные современные живописцы и графики, где проводятся ретроспективные выставки об архитектуре города над Бугом, тематические иконописные проекты, поддержала уроженку Бреста, помогла художественно оформить экспозицию пастелей, пригласила замечательных брестских музыкантов – преподавателей и учащихся музколледжа. Все срослось — краски цветочных натюрмортов, пейзажей и музыка флейты и фортепиано, глубокий искусствоведческий анализ Ирины Таримы, искренний эмоциональный рассказ самой художницы и сердечные выступления ее почитателей.

«Причуда» удалась, и завершить рассказ о ней я хочу своим стихотворным экспромтом, который набросала перед приходом на выставку:

Эта милая причуда –

Привлекательное чудо,

Эта чистая душа;

С ней и радостно, и вольно,

И неважно, если больно, —

Жизнь всечастно хороша!