Наводнение, а затем пожар в Брест-Литовске

08.05.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ

Вот какую информацию разместила газета «Неделя» в 1895 году:

«Позднее открытие весны местами сопровождалось наводнениями. В Брест-Литовске подъем воды был настолько значителен, что в угрожаемые места командировано было несколько рот солдат. Размыто шоссе, причем едва спасен был из воды заведывающий работами инженерный капитан, были и утонувшие».

Шоссе — это центральная артерия Брест-Литовска, затем получившая наименование Шоссейная улица. Поражает масштаб того наводнения, приключившегося, вероятно, в конце марта — начале апреля. Возможно, свою роль сыграла плотина-шлюз, перед которой могли образоваться ледовые заторы, препятствующие стоку воды из Мухавца в Буг. Вообще тот 1895-й год был поистине бедственным для Брест-Литовска. Вскоре после наводнения — 4-5 мая (по ст. стилю) в городе приключился ужасный пожар, названный в прессе тех времен «Брестской катастрофой». Вот фрагмент репортажа, размещенного в санкт-петербургском журнале «Пожарный»:

«По воздуху носились громадные головешки, тучи искр, ниспадавших огненным дождем. Все пожирала рассвирепствовавшаяся стихия, ничего не щадя. И без того сильный ветер превратился в ужасающий ураган, который рвал и метал, подымал тучи песку, залепляя глаза, наполняя нос и уши. В этой огненной пещи нечем было дышать. Казалось, что сама атмосфера горит, горит и самый песок. Какие-то необычные вихри зарождались в этой горящей атмосфере, бешено вылетали из нее и уносили по разным направлениям горящие головни, от которых зажигались дома в таких местах города, которые вовсе не лежали по пути шествия победоносной стихии».

Как гласят исторические справки, огненный «везувий» дотла уничтожил 49 кварталов из 64…