«Брестъ-Литовскій Курьеръ» в исторической плеяде газет

«Оцифрованные копии газет, издаваемых в Бресте более 100 лет назад, вскоре могут появиться в нашем городе благодаря проекту, осуществляемому сотрудниками ГУК «Музей истории города» и Генеральным консульством Российской Федерации, — сообщил «Вечерний Брест» 09.04.2023. — Увы, огненные валы двух мировых войн, прокатившиеся через Брест, почти не сохранили в самом городе бумажных свидетельств его давней истории. Брестские музейщики еще в 1992 году начали изучать брестские газеты начала прошлого века в Российской национальной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург), одним из двигателей этого начала была Светлана Томчук, ныне директор музея истории Бреста. Светлана Алексеевна говорит о сложностях работы в то время: «Хорошо, что нас допустили к газетам. Но скопировать, сфотографировать страницы периодики просто не было технической возможности. Выписывали отдельные сообщения, делали обзоры газетных публикаций».

Помочь получить оцифрованные копии брестских газет столетней давности изъявил желание Генеральный консул РФ в Бресте Олег Мурашев. Правда, как сказал в разговоре с журналистом «Вечерки» Олег Юрьевич, работа займет время. Это и понятно. В «Салтыковке» хранятся оригиналы издаваемых в Брест-Литовске газет «Наша заря» (1912 год, выходила еженедельно, №№1-10), «Западный Буг» (выходила два раза в неделю, 1909 год, №№1-20), более сотни номеров ежедневной газеты «Наш край» (1912-1914 годы)».

Поначалу меня удивило, почему в этот перечень не попала газета «Брестъ-Литовскiй курьеръ», ежедневно выходившая в нашем городе с 1913 по 1915 год. Затем, заглянув в сайт «Салтыковки», понял, что этого издания просто-напросто нет в наличии в этом хранилище, поэтому и в разряд заказываемых оно не вошло. Но эта газета, по моим сведениям, в единственном экземпляре имеется в Национальном историческом архиве Беларуси в Гродно. Когда-то по моему заказу мне были присланы эти сканированные страницы. Вероятно, они имеются и в нашем Музее города. Но, если нужно, я готов их передать музею в хорошем компьютерном разрешении, чтобы историческая галерее ранее издаваемых в Бресте газет была полной.