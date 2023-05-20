Поэзия и проза японского кимоно на ночной акции в Музее спасенных художественных ценностей Бреста

20.05.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В честь Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, по Бресту прокатилась волна праздничных дневных и ночных акций. Мы побывали 19 мая на вечере «Японская мозаика» в Музее спасенных художественных ценностей», привлеченные традиционной поэзией Страны Восходящего Солнца.

Это был очень оригинальный, насыщенный информацией вечер. Он начался с «Поэзии японского кимоно», и действительно замечательный специалист из Могилева Анастасия Ковалева, сама обвитая кимоно, как художественный артефакт, повела зрителей по экспозиции из восточных тканей, разноцветных кимоно, развешанных, как птицы, а также одетых на манекены. Ее увлеченный рассказ захватывал, открывал много неизвестного из истории не только костюма, но и менталитета, быта, искусства и культуры Японии.

Полюбив эту самобытную страну, Анастасия Ковалева стала настоящим специалистом и в узких областях – кимоноведом, и в широком спектре знаний о Японии, о чем может рассказывать часами, как лектор. Что и делает.

Но вот первая часть художественной акции удачно перешла в музыкальную – о японских музыкальных инструментах рассказали учащиеся Брестского музколледжа им Г. Ширмы показали видеоиллюстрации на экране, а затем и сами исполнили сочинения японских композиторов на флейте и фортепиано.

«Японскую мозаику» продолжила обширная лекция Анастасии Ковалевой, которую с интересом слушали все возрасты.

Мы ожидали еще одну объявленную часть вечера, посвященную японской поэзии хайку, и надеюсь, она прошла удачно.

Поскольку сказался возраст, нам пришлось покинуть долгий вечер в музее, но хочется сказать спасибо «Спасенке» за ее поиск, оригинальные находки и художественные решения творческих акций.

А в завершение представляем хайку от Николая Александрова, которую он сочинил во время лекции:

Ветер утих.

Кошке открою дверь.

Где ты, летучая мышь?