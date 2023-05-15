В Бресте прошел ХХI Православный фестиваль духовных песнопений «Пойте Богу нашему, пойте»

15.05.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В воскресенье 14 мая этого года в пасхальную радость внес свои нотки епархиальный хоровой фестиваль – двадцать первый по счету и впервые в областном центре. А прежние двадцать песенных форумов этого формата проходили в районном центре Дрогичин, куда съезжались церковные хоры и светские музыкальные коллективы из всех уголков Брестчины. И город Дрогичин замечательно принимал их и возрастал вместе с фестивалем «Пойте Богу нашему, пойте».

Однако в этом году сам Брест принял фестивальную эстафету, и большой зал ООКЦ собрал множество любителей духовной музыки и хорового искусства.

И это новый виток в развитии традиционного певческого искусства на нашей православной земле, поскольку расширяется круг не только исполнителей, но и слушателей с профессиональными критериями: музыкантов, педагогов, работников культуры и людей искусства.

В нынешнюю фестивальную программу вошли преимущественно брестские церковные хоры и светские певческие коллективы, нашлось место и замечательным хористам из Кобрина, Жабинки, Белоозерска, Каменца.

Достойно открыл программу хор собора Воскресения Христова г. Бреста (регент Лия Крац).

Высокий уровень духовных песнопений особенно впечатлил в композиции Бортнянского «Да воскреснет Бог».

Надо отметить разносторонность и, главное, общий высокий исполнительский уровень всех выступивших коллективов, когда не бросался в глаза контраст между ними. И это оценила взыскательная брестская публика.

Следом за взрослым выступал детский образцовый хор «Соловушка» брестской сш №3, и он держал заданную высоту (руководитель и дирижер Татьяна Ивчина).

Забегая вперед, хочется отметить общую характерную особенность всех детских хоровых коллективов: их вдохновенный отклик на сверхзадачу, поставленную художественным руководителем, дирижером, регентом – в общем, лидером. Так было и в случае с детскими хорами «Колокольчик» собора Александра Невского г. Кобрина (регент Наталья Буневич) и собора Воскресения Христова г. Бреста (регент Александр Гончаренко), и с образцовым хоровым коллективом «Пралескi” Детской музыкальной школы искусств №2 г. Бреста (руководитель Наталия Егорова, концертмейстер Тамара Жегулина).

Выступлением «Пралесак» завершилось первое отделение концерта – и оно вызвало восторг и овации зрителей.

Казалось бы, в антракте можно было выйти из зала и полюбоваться ручным прикладным творчеством социальных организаций города (я также это позже сделала и прикупила милый плетеный сувенир). Однако остаться в кресле заставило объявленное выступление хора кадет военно-патриотических классов брестской сш №35: эти бравые ребята и девчонки так слаженно и дружно пели военные песни, обыгрывали их хореографически, что зал и подпевал, и кричал «Молодцы!». Думается, поющие школьники в форме, без специального музобразования, могли бы выдать самостоятельный концерт, и это делает честь их руководителям – дирижеру Лии Крац и заместителю директора сш №35 Сергею Стрижевичу.

Необычная программа в программе наполнила фестиваль актуальным звучанием, соединила пасхальную радость с Великой Победой.

Хоровая хвала Господу естественно звучала от церковных певчих, от детско-юношеских коллективов храмов, воскресных школ , но дорогого стоит участие в епархиальном фестивале учащихся обычных школ, воспитанников образцового хора мальчиков «Певнiкi”и ветеранов народного хора им.Н.Шощица Брестского городского дома культуры (руководитель и дирижер Олег Нерода), студентов Брестского технического университета. Народный академический хор «Белая Вежа» (руководитель и дирижер Ирина Анголюк) удивил профессионализмом в исполнении духовных песнопений. Этот хор хорошо знают и приглашают на музыкальные форумы за пределы области, тем ценнее узнать их разноплановое творчество брестчанам.

Замечательно поспособствовал успеху фестиваля творческо-технический коллектив ООКЦ: и звук, и свет, и видеосопровождение были на высоте!

Одна проблема – зал ООКЦ не мог вместить всех желающих попасть на фестиваль.

К сожалению, в Бресте нет большого концертного зала, а имеющиеся спортивные сооружения не соответствуют статусу и стилистике православного форума, да и других музыкальных фестивалей. В то время, как известные подобные форумы всегда открыты и привлекают и взращивают своего зрителя всех возрастов и профессий.

Мощным финальным аккордом фестиваля стало выступление хора духовенства Брестской епархии (регент протоиерей Валерий Грицук). Регент вложил свои труды не только в певческую , исполнительскую ипостась — он, можно сказать, двигатель всего фестиваля.



Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн в завершение Православного фестиваля духовных песнопений , который он посетил несмотря на простуду, говорил о пасхальной радости этого периода, которую умножила хоровая хвала Господу. Он поблагодарил и наградил участников фестиваля.