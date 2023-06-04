Линия семей: Никитюк, Цыбрук, Евец, Зноско

04.06.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ, г. Брест. На верхнем фото протоиерей Симеон Цыбрук с матушкой Анной Павловной и детьми Юрием, Марией, Александрой.
В альбоме фотографий воспитанницы Брестской Русской гимназии Елены Никитюк, дочери священника Зосимы Ивановича Никитюка (1890-1966), в последующем жены священника Антония Былевца (1912-1987), обнаружились интереснейшие фотографии, ранее не публиковавшиеся, показывающие семью бельского священника Симеона Цыбрука. Елена дружила с его младшими домочадцами, также учившимися с нею в Брестской Русской гимназии, бывала у них в Бельске, пополняя свой альбом дружескими снимками. Что ж, остается представить тех, кто будет изображен на фотографиях. Владелец и хранитель альбома А.Е.Иванченков.
ЦЫБРУК Семен Иванович (Szymon Cybruk) (4 сентября 1885 д. Домачево Брестского уезда – 5 июля 1944 Бельск) – священник, протоиерей. Сын учителя Возницкого народного училища Цыбрука Ивана Андреевича, работавшего затем учителем в Домачево и Гвознице, и Елизаветы Антоновны. Окончил Холмскую духовную семинарию в 1905. В 1906-1907 младший псаломщик Троицкой церкви в Пултуске, с 29.07.1907 там же священник, в 1908 в Кодене. С 1909 по 1915 настоятель Лейненского православного прихода Влодавского уезда Холмской губ. На 1925 жил и служил в м. Теребунь гм. Мотыкалы Брестского повета. В последние годы жизни был настоятелем церкви в м. Бельск (10.12.1930-1.05.1939). Жена Анна (р. 1883 Мотоль), дочь священника Павла Михалевича. Дети: Елизавета (1908 г.р.), Павел (1909 г.р.), Георгий (1911 г.р.), Мария (1913 г.р.), Александра (1915 г.р.).
Мужем старшей дочери Елизаветы станет знаменитый регент церковного хора Евгений Евец, мужем младшей Александры — не менее знаменитый священник Митрофан Зноско, в последующем епископ Бостонский. Но о них чуть позже. А начнем с Цыбруков.
В том 1932 году, летом, целый «десант» гимназистов во главе с Леной Никитюк высадился в Бельске. Вот фотоотчет об этом…
А теперь фрагмент из книги воспоминаний Митрофана Зноско «Хроника одной жизни» (М., 1995. -369 с.). Погружаемся в 1935-й год:
«…Так безрезультатно прошли поиски друга жизни и в Волынской епархии. Решил я ехать обратно в Вильно с остановкой в г. Бельске-Подлясском. В этом городе священствовал о. Симеон Цыбрук, еще с дореволюционного времени близкий моему отцу, уважаемый духовенством благочинный и любимый народом пастырь.
Три его дочери учились в Русской Гимназии в Бресте. Старшая из них – Елизавета, усердная церковница, обладавшая большим даром пера, выдающихся способностей, можно сказать, круглые сутки не выпускавшая из своих рук книгу, усердная помощница по хозяйству своей матери-праведницы, любимица и гордость Гимназии. Она была старше меня по летам и по классу.
Молодому человеку, тем более будущему священнику, нельзя было пройти мимо этой одаренной и вместе с тем скромной и застенчивой девушки. Ко времени моих поездок в поисках невесты Лиза успела окончить Виленский Университет, прошла курс лингвистики в Венском Университете, и была преподавательницей немецкого языка в одной из Гимназий в Вильно, где заканчивали Русскую Гимназию две младшие ее сестры.
Целью моей остановки в Бельске было желание попытаться получить руку Лизочки. Прибыл я в Бельск в одну из суббот, после полудня. Это было летнее каникулярное время, вся семья о. Симеона была в сборе. Стою у двери кухни, слышу из столовой долетающие оживленные голоса молодежи. В гостеприимном доме батюшки всегда на субботу и воскресенье слетается молодежь.
Стучу в дверь, открывает дверь добрейшая матушка Анна Павловна.
Навстречу гостю поднялся сам хозяин дома. Радостные приветствия. Обращаю внимание на смущенные лица девушек – дочерей хозяина. Как узнал я после, в то время, когда стоял я у двери кухни, за столом шел разговор о женихах, в этом разговоре принял участие и отец девушек.
И вот что знаменательно: не успел о. Симеон сказать: не знаю, за кого вам, дочери мои, судит Господь выйти замуж, но хотел бы, чтобы одна из вас вышла замуж за Митрофана… и в этот момент раздался стук в дверь и в кухне появился сам Митрофан.
Вечер субботы и все воскресенье, после обеда, провел я с о. Симеоном. Молодежь веселилась, танцевала на большой веранде настоятельского дома. Понедельник решительный для меня день: утром протяну руку Лизе. Не спится. К пяти часам утра слышу, кто-то встал… тихий шум, шаги. Шаги утихли, но шум не прекратился. Через дверную щель вижу – самая младшая пол моет, кипит работа в ее руках, а через минут 45 началось в доме полное оживление.
Кого-то привели с вокзала. Вижу, через щелочку моей спальни, рядом с Лизой стоящего в столовой великана. Понял: жених, к тому же и интересный. Думаю: пропал Митрошка…»
Чуть прервем повествование и расскажем о прибывшем женихе.
ЕВЕЦ Евгений Иванович (14 ноября 1905 д. Дубины Пружанского уезда – 17 марта 1990 Париж) – музыкальный педагог, хормейстер, регент. Сын учителя. Окончил Новороссийскую гимназию в 1921. Учился в Варшавской консерватории (1933-36). В 1939-41 псаломщик и регент в г. Бельск-Подляски Белостокского воеводства (Польша). После Второй Мировой войны один из основателей и регент православной церкви в лагере Менхегоф для перемещенных лиц (близ г. Кассель, Германия). В 1948 переехал в г. Касабланка (Марокко), где руководил церковными хорами Успенского и Свято-Троицкого храмов. Там же создал детский хор и фольклорный коллектив, с которым гастролировал по всей стране. С 1962 жил во Франции. С 1968 регент хора Александро-Невского собора в Париже по день ухода. Скончался 17 марта 1990 г. в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Его жена Елизавета Семеновна была верной сподвижницей мужа и в педагогике, и в регентстве. Скончалась она ранее его в 1981 г.
Двинемся дальше по семейной истории Митрофана Зноско.
«…Что же мне делать? На кладбище обнаружил могилы близких родственников. Эге, думаю, это не случайная встреча с родными могилами. С кладбища захожу в храм, а там дьякон трудится.
– Надолго к нам? — обращается он ко мне.
– Нет, – говорю, – на дня два-три, приведу в порядок могилы родных и еду в Вильно.
– А зачем в Вильно? И здесь у батюшки есть девушки, да и могилки Ваших родных здесь, куда Вам ехать?
Тут-то снова задумался я и решил во вторник утром свататься к младшей – Александре. Чудный летний день. В любимом садике батюшки благоухают цветы. В грядках клубники трудится сам батюшка о. Симеон. Тихонько подхожу к нему.
– Отец протоиерей, могу ли я отнять у вас минутку времени?
– Да, пожалуйста, что случилось?
Уселись на скамеечке.
– Прошу руку Вашей дочери…
– Простите, которой?
– Александры.
– Хорошо, а с ней Вы говорили?
– Нет, – отвечаю я.
– Как же так? Ну, ничего, я сам ей передам. После часов четырех повидайтесь с ней.
Не имея еще согласия дочери, о. Симеон вдруг задает мне вопрос:
– Когда же Вы думаете венчаться?
– Месяца через два-три.
– А зачем так затягивать? В пятницу этой недели венчается Лиза, вот и вас с Саней сразу повенчаем,
Что мог сказать я мудрому и расчетливому будущему тестю? Он прав, к чему лишние расходы, к чему затягивать нервную в доме атмосферу, ненужный шум и трепку нервов? В словах о. Симеона почувствовал я человека трезвого, старину здоровую. Разумное послушание – надежная основа жизни.
После четвертого часа вышла в садик моя избранная. Улыбкой встретили мы друг друга, протянутая рука была принята. До свадьбы два дня с половиной. С согласия невесты, поздним поездом во вторник возвращаюсь в Брест на предбрачную исповедь и к причастию Святых Тайн.
Папа одобрил мой выбор. Оплакав свое девство и мечту о монашестве, исповедался, причастился, и в пятницу утром прибыл в дом невесты.
– Поздравьте меня с принятием Святых Тайн, а Вы, дорогая, поговели?
– Да я и не думала, – отвечает суженая.
– Как же так? – спрашиваю я.
– Очень просто, не была уверена в том, что вы сегодня вернетесь, – с милой улыбкой ответила Санюша.
Понятно мне было ее состояние, ведь события развернулись с такой быстротой, что не мудрено и растеряться. К вечеру приехали папа с моими братьями и сестрой. Вечером, при громадном стечении народа, в Пречистенском храме г. Бельска повенчали двух сестер: Лизочку с милейшим Евгением Ивановичем Евец, стройным уланом, блестяще окончившим Учительскую Семинарию и Варшавскую Консерваторию – венчал мой отец, а Санюшку и меня – маститый старец, столп веры о. Лев Тиминский…»
Александра Семеновна скончалась в 1989 г., епископ Митрофан — в 2002 г. Покоятся на кладбище в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.
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