Линия семей: Никитюк, Цыбрук, Евец, Зноско

04.06.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ, г. Брест. На верхнем фото протоиерей Симеон Цыбрук с матушкой Анной Павловной и детьми Юрием, Марией, Александрой.

В альбоме фотографий воспитанницы Брестской Русской гимназии Елены Никитюк, дочери священника Зосимы Ивановича Никитюка (1890-1966), в последующем жены священника Антония Былевца (1912-1987), обнаружились интереснейшие фотографии, ранее не публиковавшиеся, показывающие семью бельского священника Симеона Цыбрука. Елена дружила с его младшими домочадцами, также учившимися с нею в Брестской Русской гимназии, бывала у них в Бельске, пополняя свой альбом дружескими снимками. Что ж, остается представить тех, кто будет изображен на фотографиях. Владелец и хранитель альбома А.Е.Иванченков.

ЦЫБРУК Семен Иванович (Szymon Cybruk) (4 сентября 1885 д. Домачево Брестского уезда – 5 июля 1944 Бельск) – священник, протоиерей. Сын учителя Возницкого народного училища Цыбрука Ивана Андреевича, работавшего затем учителем в Домачево и Гвознице, и Елизаветы Антоновны. Окончил Холмскую духовную семинарию в 1905. В 1906-1907 младший псаломщик Троицкой церкви в Пултуске, с 29.07.1907 там же священник, в 1908 в Кодене. С 1909 по 1915 настоятель Лейненского православного прихода Влодавского уезда Холмской губ. На 1925 жил и служил в м. Теребунь гм. Мотыкалы Брестского повета. В последние годы жизни был настоятелем церкви в м. Бельск (10.12.1930-1.05.1939). Жена Анна (р. 1883 Мотоль), дочь священника Павла Михалевича. Дети: Елизавета (1908 г.р.), Павел (1909 г.р.), Георгий (1911 г.р.), Мария (1913 г.р.), Александра (1915 г.р.).

Мужем старшей дочери Елизаветы станет знаменитый регент церковного хора Евгений Евец, мужем младшей Александры — не менее знаменитый священник Митрофан Зноско, в последующем епископ Бостонский. Но о них чуть позже. А начнем с Цыбруков.

Нижний ряд: матушка Анна Павловна, дочь Елизавета, о. Симеон Цыбрук. Верхний ряд: сын Георгий, дочери Мария (Маруся) и Александра, сын Павел. Средний ряд: о. Симеон и матушка Анна Павловна. Верхний ряд: Маруся, Елизавета, Елена Никитюк. Внизу на траве сидит Александра

Саня и Маруся Цыбрук, ученицы Брестской Русской Гимназии

Слева направо: Саня (Александра) Цыбрук, Маруся Цыбрук, Юра (Георгий) Цыбрук, Женя Наданская, Елена Никитюк

Гимназистки Лена Никитюк и Саня (Александра) Цыбрук. На обороте надпись: «03.09.1932. Ул. 3 Мая. Ели сливы…»

В том 1932 году, летом, целый «десант» гимназистов во главе с Леной Никитюк высадился в Бельске. Вот фотоотчет об этом…

А теперь фрагмент из книги воспоминаний Митрофана Зноско «Хроника одной жизни» (М., 1995. -369 с.). Погружаемся в 1935-й год:

Слева на фото: в центре настоятель Свято-Николаевской церкви в Бресте о. Константин Зноско, справа его сын Митрофан Зноско, слева зять, муж дочери Анисии Вольдемар Людвигович Ассен-Аймер, почтовый служащий. Фото из собрания Виталия Михальчука



«…Так безрезультатно прошли поиски друга жизни и в Волынской епархии. Решил я ехать обратно в Вильно с остановкой в г. Бельске-Подлясском. В этом городе священствовал о. Симеон Цыбрук, еще с дореволюционного времени близкий моему отцу, уважаемый духо­венством благочинный и любимый народом пастырь.

Три его дочери учились в Русской Гимназии в Бресте. Старшая из них – Елизавета, усердная церковница, обладавшая большим да­ром пера, выдающихся способностей, можно сказать, круглые сутки не выпускавшая из своих рук книгу, усердная помощница по хозяй­ству своей матери-праведницы, любимица и гордость Гимназии. Она была старше меня по летам и по классу.

Молодому человеку, тем более будущему священнику, нельзя было пройти мимо этой одаренной и вместе с тем скромной и застен­чивой девушки. Ко времени моих поездок в поисках невесты Лиза ус­пела окончить Виленский Университет, прошла курс лингвистики в Венском Университете, и была преподавательницей немецкого язы­ка в одной из Гимназий в Вильно, где заканчивали Русскую Гимна­зию две младшие ее сестры.

Целью моей остановки в Бельске было желание попытаться по­лучить руку Лизочки. Прибыл я в Бельск в одну из суббот, после по­лудня. Это было летнее каникулярное время, вся семья о. Симеона была в сборе. Стою у двери кухни, слышу из столовой долетающие оживленные голоса молодежи. В гостеприимном доме батюшки всег­да на субботу и воскресенье слетается молодежь.

Стучу в дверь, открывает дверь добрейшая матушка Анна Па­вловна.

Навстречу гостю поднялся сам хозяин дома. Радостные привет­ствия. Обращаю внимание на смущенные лица девушек – дочерей хозяина. Как узнал я после, в то время, когда стоял я у двери кухни, за столом шел разговор о женихах, в этом разговоре принял участие и отец девушек.

И вот что знаменательно: не успел о. Симеон сказать: не знаю, за кого вам, дочери мои, судит Господь выйти замуж, но хотел бы, чтобы одна из вас вышла замуж за Митрофана… и в этот момент раздался стук в дверь и в кухне появился сам Митрофан.

Вечер субботы и все воскресенье, после обеда, провел я с о. Симеоном. Молодежь веселилась, танцевала на большой веранде насто­ятельского дома. Понедельник решительный для меня день: утром протяну руку Лизе. Не спится. К пяти часам утра слышу, кто-то встал… тихий шум, шаги. Шаги утихли, но шум не прекратился. Через дверную щель вижу – самая младшая пол моет, кипит работа в ее руках, а через минут 45 началось в доме полное оживление.

Кого-то привели с вокзала. Вижу, через щелочку моей спальни, рядом с Лизой стоящего в столовой великана. Понял: жених, к тому же и интересный. Думаю: пропал Митрошка…»

Чуть прервем повествование и расскажем о прибывшем женихе.

ЕВЕЦ Евгений Иванович (14 ноября 1905 д. Дубины Пружанского уезда – 17 марта 1990 Париж) – музыкальный педагог, хормейстер, регент. Сын учителя. Окончил Новороссийскую гимназию в 1921. Учился в Варшавской консерватории (1933-36). В 1939-41 псаломщик и регент в г. Бельск-Подляски Белостокского воеводства (Польша). После Второй Мировой войны один из основателей и регент православной церкви в лагере Менхегоф для перемещенных лиц (близ г. Кассель, Германия). В 1948 переехал в г. Касабланка (Марокко), где руководил церковными хорами Успенского и Свято-Троицкого храмов. Там же создал детский хор и фольклорный коллектив, с которым гастролировал по всей стране. С 1962 жил во Франции. С 1968 регент хора Александро-Невского собора в Париже по день ухода. Скончался 17 марта 1990 г. в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Его жена Елизавета Семеновна была верной сподвижницей мужа и в педагогике, и в регентстве. Скончалась она ранее его в 1981 г.

Евгений Иванович Евец. Справа сборник его духовных сочинений и переложений

Двинемся дальше по семейной истории Митрофана Зноско.

«…Что же мне делать? На кладбище обнаружил могилы близких родственников. Эге, думаю, это не случайная встреча с родными могилами. С кладбища захожу в храм, а там дьякон трудится.

– Надолго к нам? — обращается он ко мне.

– Нет, – говорю, – на дня два-три, приведу в порядок могилы родных и еду в Вильно.

– А зачем в Вильно? И здесь у батюшки есть девушки, да и мо­гилки Ваших родных здесь, куда Вам ехать?

Тут-то снова задумался я и решил во вторник утром свататься к младшей – Александре. Чудный летний день. В любимом садике ба­тюшки благоухают цветы. В грядках клубники трудится сам батюш­ка о. Симеон. Тихонько подхожу к нему.

– Отец протоиерей, могу ли я отнять у вас минутку времени?

– Да, пожалуйста, что случилось?

Уселись на скамеечке.

– Прошу руку Вашей дочери…

– Простите, которой?

– Александры.

– Хорошо, а с ней Вы говорили?

– Нет, – отвечаю я.

– Как же так? Ну, ничего, я сам ей передам. После часов четы­рех повидайтесь с ней.

Не имея еще согласия дочери, о. Симеон вдруг задает мне во­прос:

– Когда же Вы думаете венчаться?

– Месяца через два-три.

– А зачем так затягивать? В пятницу этой недели венчается Лиза, вот и вас с Саней сразу повенчаем,

Что мог сказать я мудрому и расчетливому будущему тестю? Он прав, к чему лишние расходы, к чему затягивать нервную в доме ат­мосферу, ненужный шум и трепку нервов? В словах о. Симеона по­чувствовал я человека трезвого, старину здоровую. Разумное послу­шание – надежная основа жизни.

После четвертого часа вышла в садик моя избранная. Улыбкой встретили мы друг друга, протянутая рука была принята. До свадьбы два дня с половиной. С согласия невесты, поздним поездом во втор­ник возвращаюсь в Брест на предбрачную исповедь и к причастию Святых Тайн.

Папа одобрил мой выбор. Оплакав свое девство и мечту о мона­шестве, исповедался, причастился, и в пятницу утром прибыл в дом невесты.

– Поздравьте меня с принятием Святых Тайн, а Вы, дорогая, поговели?

– Да я и не думала, – отвечает суженая.

– Как же так? – спрашиваю я.

– Очень просто, не была уверена в том, что вы сегодня верне­тесь, – с милой улыбкой ответила Санюша.

Понятно мне было ее состояние, ведь события развернулись с такой быстротой, что не мудрено и растеряться. К вечеру приехали папа с моими братьями и сестрой. Вечером, при громадном стечении народа, в Пречистенском храме г. Бельска повенчали двух сестер: Лизочку с милейшим Евгением Ивановичем Евец, стройным уланом, блестяще окончившим Учительскую Семинарию и Варшавскую Консерваторию – венчал мой отец, а Санюшку и меня – маститый старец, столп веры о. Лев Тиминский…»

1952 год. Касабланка (Марокко). О. Митрофан с дочерьми. Слева матушка Александра.

Александра Семеновна скончалась в 1989 г., епископ Митрофан — в 2002 г. Покоятся на кладбище в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.