История брестчанина Сергея Янчука и его пребывания в немецком лагере Кольдиц

09.06.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ

На фото сверху: С.И.Янчук (второй справа) в немецком офлаге С-IV Кольдиц

В фотоальбоме потомственного брестчанина Сергея Ивановича Янчука (1901-1981), ряд снимков из коего я уже выставлял в недавние дни на своей странице в Фейсбуке, обнаружились также фотографии и рисунки совершенно уникальные, касающиеся истории Второй мировой войны, а конкретно офицерского лагеря в г. Кольдице, созданного нацистским режимом в конце 1939 года, расположенном в южной Саксонии между Лейпцигом и Дрезденом. Кстати, до офлага там располагалась психиатрическая лечебница. Вот где было бы раздолье перу великого Томаса Манна после его «Волшебной горы»…

Офлаг (Офицерский лагерь) IV-C в Кольдице в период Второй мировой войны. Фото из альбома С.И.Янчука Замок в Кольдице — современный вид

Итак, вернемся к судьбе нашего нынешнего персонажа — Сергея Ивановича Янчука. Брестчанин Виталий Михальчук, ныне живущий в Варшаве, так эмоционально отозвался о нем:

«Дядя Серёжа Янчук! Это необыкновенный Человек, друг нашей семьи, друг юности моего дедушки Виталия Михальчука, крестный нашей Елены Михальчук. Человек с необыкновенной судьбой (был в плену), образ настоящего брестчанина с врожденной интеллигентностью и абсолютным достоинством и честью!»

Напомним, что Сергей Янчук окончил Русскую гимназию в Бресте-над-Бугом в 1931 году.

На фото 1931 г. из альбома С.Янчука гимназисты БРГ, получившие аттестаты зрелости:

Абрамович Галина, Багрукович Дмитрий, Баранцевич Тамара, Баум Зигрида, Богданович Михаил, Бржезовская Мария, Булай Евгений, Булат Валентина, Вершук Елена, Головницкий Александр, Дарожей Сергей, Дронь Александра, Дума Мария, Дюкова Нина, Заденберг Николай, Иренкова Вера, Игнатович Борис, Клим Андрей, Князева Екатерина, Козел Иван, Крейдич Николай, Крыжановский Петр, Лозицкий Александр, Макаревич Елизавета, Микитчук Георгий, Микитюк Татьяна, Миляшенко Борис, Никитюк Алексей, Никольский Георгий, Николаева Зоя, Петрушина Нина, Понтулецкий Петр, Прокоса Наталия, Пунько Надежда, Рабчевская Надежда, Савчук Николай, Сагайдаковская Мария, Сахаревич Вероника, Сахарук София, Стеллецкая Кира, Шафаревич Петр, Шишкина Елена, Янчук Сергей, Хомчек Александр, Цвирко-Годицкий Анатолий. Сергей Янчук в верхнем ряду в самом центре справа в троице гимназистов.

31 мая 1934 г. во Львове состоялся съезд представителей русского населения в Польше и газета «Наше время» № 130 в своем отчете тогда отметила:

«В последовавшей обычной «чашко-чайной» программе студент С.И.Янчук прочел ряд выдержек их книги Д.И.Менделеева «К познанию России» в связи с исполнившимся в текущем году 100-летию с его дня рождения».

С.Янчук 1930 г. С.Янчук 1931 г. С.Янчук 1934 Варшава

Добавим к этому, что в том же 1934 году его старший брат Владимир Янчук возглавил Брестское отделение Русского общества молодежи (РОМ).

1930 г. Братья Янчук. Слева Сергей, справа Владимир.

Пока что, увы, не имею сведений, по какой специализации обучался в вузе в Варшаве Сергей Янчук. Вероятно, в Политехнике, имея явные технические наклонности. О дальнейшей его судьбе могу судить лишь по фотографиям. Кстати, он сам был фотографом-любителем, благодаря чему и наполнялся его альбом родными лицами.

С.Янчук с отцом, сестрой Евгенией и братом Владимиром. Отцовский дом с земельными угодьями располагался в д. Тришин, предместье Бреста, Жена Сергея — Любовь, дочь Никиты Григорьевича Белевца, главного городского ветеринара в Бресте-над-Бугом

На фото 1934 г. крайний слева Сергей Янчук, в центре его жена Любовь, вторая справа ее сестра Ольга, рядом с нею ее муж Михаил Монтвилов, в будущем автор книги «Русская гимназия в Бресте на Буге. 1919-1939», Ним-Брест-Минск 1996.

Судя по последующим фотографиям альбома С.Янчука, в 1930-е года он служил в польской армии.

На следующем фото 1939 года Сергей Иванович запечатлен в цивильном виде за рабочим столом. Вероятно, он уже оставил военную службу, состоя в резерве ВП.

И, судя по двум следующим снимкам, датированным также 1939-м годом, Сергей Иванович был лихим мотогонщиком.

Далее был жаркий сентябрь 1939 года, когда он мог быть призван из резервистов на театр военных действий. Служил в офицерском звании, иначе не попал бы, будучи плененным, неведомым нам путем в офлаг 4С в саксонском Кольдице. Мог бы, наверное, угодить и в Катынь, да Бог миловал…

Вот его уже лагерные снимки. Вглядимся и, может быть, даже удивимся.

Это рисунок (фотокопия) из альбома С.Янчука, живописно и даже с юмором рассказывающий о быте заключенных в нацистском лагере в Кольдице.

Не удивляйтесь, это один из парадоксов той войны, на протяжении которой были реально страшные нацистские лагеря Освенцим, Маутхаузен, Треблинка и прочие. И был элитный офлаг Кольдиц, где содержался европейский «интернационал» офицеров (кроме советских), близ Швейцарии, под защитою Женевской конвенции. Там, например, «хорошо сидели» двоюродный брат английской королевы Елизаветы II Джордж Генри Хьюберт Ласселс, виктонт; сэр Дуглас Роберт Стюарт Бадер, полковник Королевских ВВС Великобритании, ас Второй мировой войны; видные польские военачальники, генералы Коморовский и Пелчиньский, многие другие высшие офицеры. В лагере были свой театр, спортивные сооружения, необходимые комфортные условия. Никакой подневольной работы и телесных наказаний. Максимум наказания за дисциплинарный проступок и даже за попытку побега — посадка в отдельную камеру на 21 день.

Один из офицеров этого лагеря Эггерс Рейнхольд (Eggers Reinhold), который до призыва на военную службу в начале Второй мировой войны работал школьным учителем, в последующие мирные годы на основе своих педантичных записей написал весьма занятную книгу воспоминаний «Кольдиц. Записки капитана охраны. 1940-1945». Приведу некоторые выдержки из нее для понимания специфики этого лагеря.

«Два охранника из замка встречали группу на станции и ради проформы сопровождали по городу. По восточному берегу реки над городом высились массивные здания. Все знали, что там находился офицерский особый лагерь для военнопленных номер 4С, единственный в своем роде на тот период… Четверть часа ходьбы от станции, и группа была уже во дворе, конвоирующий их офицер, как правило, извещал о том, что тот или иной пленный бежал по дороге. Мы сочувствовали. Но этому особо никто не удивлялся. Ведь это был Кольдиц, и сюда направлялись «неудобные» для германского Верховного командования люди, многие из них уже не раз сбегали из плена. Именно поэтому их и посылали к нам. Это были умные, энергичные, сытые и хорошо одетые, благодаря посылкам из дома, люди. И в Кольдице им предоставлялось то, в чем они нуждались превыше всего для планирования побегов, — время. Не подлежащие принудительным работам, пленные офицеры располагали временем (правда, вряд ли чем-либо еще), чтобы занять себя по собственному усмотрению. Навязчивая идея побега превратилась для теоретиков в профессию беглеца….»

Вся последующая лагерная эпопея лагеря Кольдица описана капитаном Эггерсом как занимательная игра в «кошки-мышки»:

«…Мое досье свидетельствует о том, что более трехсот потенциальных беглецов были пойманы с поличным, причем нередко снова и снова пытались бежать одни и те же люди. Примерно в 130 случаях беглецы действительно выбирались из замка или убегали при перевозках. Количество тех, кому удавалось перебраться через границу и никогда больше не быть пойманными, насколько я помню, составляло тридцать человек: шесть голландцев, четырнадцать французов, девять британцев и один поляк. До 1944 года за охрану отвечал не я, но до тех пор, разумеется, должен был всегда сообщать о том, что знал, мог найти или мог разработать, нашей лагерной администрации…«

Все случаи побегов, неудавшихся или удавшихся, он описывает с нескрываемым удовольствием, как и свои методы их пресечения. Но там же содержатся и необходимые нам описания лагерного быта, а также обстоятельства для понимания дальнейшей судьбы Сергея Янчука.

«…В сочельник 1940 года начался мороз и всю ночь шел сильный снег. Тогда в лагере содержалось около шестидесяти польских офицеров, дюжина бельгийцев, пятьдесят французов и тридцать британцев плюс, разумеется, их ординарцы, — всего не более двух сотен человек. Все были классифицированы нашими властями как «неугодные»: одни из-за своих политических взглядов, другие за свою ненависть ко всему немецкому, но большинство за попытки побега из других лагерей…

С октября 1939 года замок функционировал в качестве лагеря военнопленных для польских офицеров. Летом 1940 года их сменили бельгийские офицеры. Последние, в свою очередь, подписав общее обязательство не участвовать в боевых действиях, после блицкрига были большей частью освобождены. Обнаружив на своих руках почти пустой лагерь, ОКВ решило учредить зондерлагер, или «Lager mit besonderer Bewachung» — специальный лагерь с жестким надзором за его обитателями, что дозволяла статья 48 Женевской конвенции, но без потери иных личных прав, гарантируемых данным соглашением. Здесь было принято большее количество обысков, перекличек и так далее, чем в обычных лагерях, и места было намного меньше — всего лишь внутренний двор в сорок квадратных ярдов, никакого открытого пространства, за исключением парка снаружи, который разрешалось посещать хоть и ежедневно, но в строго определенное время, с некоторым ограничением и под пристальным надзором.

…Поскольку мое увольнение приходилось на Новый год, это свое первое Рождество среди заключенных я провел на службе. Мне было интересно посмотреть, как они его проведут. Французы и поляки, разумеется, давно уже установили письменно-посылочный контакт с родиной. Британские каналы по-прежнему оставались несколько неорганизованными, но их первые посылки с провиантом прибыли в начале декабря, от британского Красного Креста. В пище в то Рождество недостатка не было ни во дворе заключенных, ни в примыкающем к нему нашем, внутреннем, дворе. В обоих было и вино, и пиво — мы распределили их среди пленных, а крепких напитков им не дали.

Развлечения организовали поляки. Они устроили великолепное представление марионеток с музыкальным аккомпанементом и переведенными на другие языки пояснениями. Гвоздем программы явилась «Белоснежка и семь гномов». После этого последовала некая аллегория польской истории, в заключение которой солдаты возвращались в Польшу после окончательной победы точно так же, как в 1918 году, чтобы восстановить свою независимость. Их национальный гимн, марш Домбровского, повествует как раз об этом.

…Оттуда мы снова вернулись во двор и поднялись по винтовой лестнице в юго-восточном углу. На втором этаже располагались польские офицеры. «Achtung!» — прокричал я. Большинство пленных лежали на своих кроватях, читали, курили, думали. При виде нас все медленно, с неохотой, поднялись. Все, за исключением лейтенанта Северта, оставшегося в своей постели. Я записал его имя. На вечернем построении за неспособность признавать вышестоящее должностное лицо я зачитал приговор коменданта о пятидневном аресте. Подобное наказание было обычным для офицеров германской армии, и все военнопленные подлежали нашему собственному Militarstrafgesetzbuch{6}. Приговор также зачитали французским, бельгийским и британским группам на их родном языке. В те времена мы все были очень официальны. На пленных же данный дисциплинарный акт не произвел никакого впечатления — иногда в камерах оказывалось теплее!..

…Примерно в это время нам и доставили нашего первого политического заключенного, мистера Джайлза Ромилли, племянника сэра Уинстона Черчилля. Он был захвачен в Нарвике в 1940 году, как гражданское лицо — пишущим для «Дейли экспресс». Этим же годом, но чуть раньше, переодевшись в женщину, он бежал из лагеря для интернированных в Баварии. Он классифицировался как социальный трофей (как полагало наше ОКВ), имевший определенный вес в обществе — возможно, пригодный в качестве заложника. Для нас же в Кольдице он явился просто еще одной головной болью.

…Продовольственное снабжение заключенных было некоторым образом лучше нашего в это третье Рождество войны. Посылки Красного Креста прибывали теперь не только из Англии, но из Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки. В них было масло, печенье, консервированное мясо, кофе, сахар, шоколад, сигареты и так далее — восхитительный материал для взяток! Сигареты прибывали и без упаковки — десятки тысяч за раз. Заключенные имели столько сахара, что поляки принялись делать вино из слив и винограда. Где они раздобыли дрожжи? У наших караульных, судя по всему. В больших количествах начали прибывать книги. Мы предоставили комнату для библиотеки. Приходили грампластинки, граммофоны, музыкальные инструменты...

…Последний представитель польской компании покинул Кольдиц, отправившись в Шпицберг в Силезии, в августе 1943 года. Поляки отличались двумя фанатизмами, особенно запечатлевшимися на моей памяти. Одним была любовь к их стране — земле, так редко бывшей их собственной, так долго желанной, так недолго знакомой — всего двадцать лет — с 1920-го по 1939 год. Другим — ненависть к Германии. Поляки буквально кипели от злости на нас, но в Кольдице их поведение было примерным…

С отправкой польских офицеров Кольдиц прекратил свое существование как интернациональный лагерь. Две трети его обитателей были переведены в иные места, остались лишь около двух сотен британских офицеров, включая «деголльцев», и один или два американца…»

Вернемся к нашему Сергею Ивановичу Янчуку. Для меня было некоторым удивлением, что последующие его фотографии датированы 1943-м годом — с отцом, матерью и сестрой у деревенского дома в Тришине. Видимо, он, как ранее бельгийские офицеры, да, наверное, как и некоторые другие польские пленные невысокого офицерского звания, был освобожден с подпискою о неучастии в военных действиях.

И это уже другая история его жизни. А завершающий яркий аккорд рассказанного выше — цветной рисунок (формат А-4) 1947 года, адресованный С.И.Янчуку от его «односидельца» в Кольдице.

Надпись на обороте:

Дорогому Сереже на добрую память

Терпи немного, держи на борт

Ясна дорога и виден порт

Ты будешь первый не сядь на мель

Чем крепче нервы тем ближе цель.

Влад. Вишневски

Фотографии из альбома С.И.Янчука (владелец альбома Ю,Е.Макарчук)