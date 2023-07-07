В этом городе всегда тепло… На выставке брестского художника Игоря Романчука.

07.07.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В Брестскую городскую библиотеку им. А.С.Пушкина открыты все двери – и по случаю жары, и по случаю презентации в ней, в Арт-пространстве, новой выставки живописи члена Союза художников РБ Игоря Романчука «Город, который хочется рисовать».

Да, в городе этом всегда тепло – и когда в нем солнце, и когда снег на домах, и когда дождь, а в душе осень. Брест на пейзажах Игоря Романчука всегда дышит, живет, любит – излучает человеческое тепло, которое накопил за годы существования при самых разных поколениях горожан. Это тепло в уютной архитектуре домиков с мансардами, балконами, арок меж зданиями, в двориках со скамьями и беседками, в бульварных улицах и скверах, в гуляньях брестчан и гостей города по нынешней эклектичной пешеходной Советской с фонарями – старая традиция влита в новые меха.

Все эти свойства открыты и переданы любящими и зоркими глазами живописца, и сколько новых арт-объектов ни пишется, всегда они оригинальны и полны этим самым теплом.

Я не знаток техник и жанров, не смогу высказать суждений о мазке или колорите Игоря Романчука – об этом пусть судят искусствоведы.

Но у нас дома есть зимняя акварель Игоря, а родным мы подарили его летний городской пейзаж – масло, чего – картин – желаем и всем добрым людям в их квартирах, тогда по утрам будет приятно просыпаться, глядя на теплоту или засыпать в любую пору года.

А пока заходите в городскую библиотеку, грейтесь душой или дышите в Арт-пространстве у работ художника Игоря Романчука…