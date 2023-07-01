Скульптурный фэст принял Брест

01.01.2023 Любовь АЛЕКСАНДРОВА

В последний день июня в главном брестском выставочном зале ООКЦ на Советской прошел вернисаж республиканской выставки скульптуры СкульптФэст, в котором приняли участие члены Союза художников РБ из Минска, Бреста, Могилева и Гомеля.

Два года тому город над Бугом уже принимал в своих стенах масштабный проект секции скульптуры Союза художников РБ — I Триенале живописи, графики и скульптуры Избранное.

Тогда в нем приняли участие художники и скульпторы из самых разных уголков Беларуси, разумеется, мощно была представлена столица, но и Брест показал большую когорту мастеров ваяния.

И вот в наш город прибыла новая республиканская выставка скульптуры СкульптФэст-2023, на которой показаны 47 работ 19 художников из четырех белорусских регионов.

Брестскую линейку презентовали работы мастера старшего поколения Леонида Тарабуки и молодого Петра Кузьмича, и это весомый вклад в многообразие жанров и техник, чем дышит выставка современной скульптуры.

В ней, при всей многоплановости, традиционализме и новаторстве, чувствуется единство поиска смыслов философских и социальных.

Если соединять крайние точки, то и академический скульптурный портрет Леонида Тарабуки, и артобъект Андрея Партенкова добавляют свои краски в срез современной картины мира.

Известный минский искусствовед Наталья Шарангович на вернисаже призналась, что хотела посмотреть, как эта выставка будет звучать (парадоксальная характеристика!) в брестском зале. И подтвердила: она действительно звучит.

И еще одна примета времени: после пандемийного затишья мы наконец стали познавать самих себя, мы стали ездить друг к другу в гости.

Брестчане с благодарностью приветствовали выставку-корабль, который зарулил в брестскую гавань.

И в завершение вернисажа Николай Кузьмич – председатель областной организации СХ тепло поздравил с юбилеем Елену Диченскую, искусствоведа и преподавателя БрГУ им. Пушкина, члена Союза художников. К чему присоединились все присутствуюшие.