К 190-летию Тришинского кладбища в Бресте

01.07.2023 Николай АЛЕКСАНДРОВ

День рождения кладбища – для читательского слуха это звучит, наверное, как-то странно и необычно. Но это если воспринимать место последнего упокоения как нечто мрачное, нерадостное, унылое. И тут стоит напомнить строки немецкого поэта Эриха Кестнера: «Время знает направленье. \ «В нём и смерть, и воскресенье» – \ так Всевышний говорит». Ну и хрестоматийное из Пушкина – «Любовь к отеческим гробам», в которой «обретает сердце пищу» – добавляет света нашим некрополистским штудиям. Поэтому – вперед, в историю кладбища-юбиляра, вместе с «брестским Вергилием», архитектором-реставратором Николаем Николаевичем Власюком, многолетним исследователем этого уникального места в нашем городе.

Н.Н.Власюк. Автор фото Д.Починок

По его глубоко прочувствованному умозаключению, «Кладбище – это музей, библиотека и архив под открытым небом, заповедник произведений архитектуры малых форм, поэзии, памятник ландшафтной архитектуры – Парк Предков, духовная опора живущих».

Пять лет назад он испытал настоящий взрыв эмоций, когда во время инвентаризации Тришинского кладбища был обнаружен извлеченный из земли камень с выбитым на нем крестом, по обеим сторонам которого располагались буквы «IC» и «ХС» (Іисусъ Христосъ), а ниже инскрипция: «1833, 1 іюля». Удивительная находка по всем признакам была определена как закладной камень Тришинского кладбища, заложенного в период начала возведения Кобринского форштадта крепости Брест-Литовск. Символично и даже чудесно, что каменный клад вышел на свет день в день закладки – 1 июля 2018 года.

Закладной камень. Вид слева — сразу после нахождения. Вид справа — с обведенной мелом инскрипцией

В дальнейшем путешествии по истории Тришинского кладбища воспользуюсь сведениями из готовящей к изданию книги Николая Власюка о Тришинском кладбище, сопроводив рассказ имеющимися фотографиями.

«В Речи Посполитой, в которую входил Брест-Литовск до XVIII века, автонтомных городских христианских кладбищ не существовало. Горожан хоронили на прикостельных, прицерковных и монастырских кладбищах. Самостоятельные же кладбища были только у приверженцев ислама и иудаизма. В Бресте действовало около десятка католических монастырей, два восточного обряда, более десятка отдельных культовых зданий. Таким образом христианских кладбищ в городе насчитывалось более двадцати, плюс одно еврейское.

…Городское восточной церкви кладбище было заложено 1 июля 1833 года на расстоянии 1 2\5 версты восточнее Кобринского форштадта крепости Брест-Литовск и 1\2 версты от деревни Шпановичи и 60 саженях от Московского тракта. В настоящее время площадь некрополя 5.83 га. Планировка регулярная. Сохранилась сеть вспомогательных аллей, частично занятая позднейшими захоронениями. Главная аллея шириной 10 м в центральной части разделяется на две аллеи, первая была направлена на вход в Троицкую церковь, построенную в 1830-х, вторая на доминанту храма — главу над основным объемом. Церковь располагалась на самом высоком месте в центральной части кладбища. После реконструкции города в крепость горожане старались хоронить покойников именно в престижной центральной части кладбища, около церкви.

Рисунок-реконструкция Троицкой церкви, затем снесенной по ветхости

…После сноса, ввиду ветхости, в 1894 году храма, захоронения производились и на освобожденной территории. На месте изначальной Троицкой церкви в 1933 был установлен символический престол, каменный куб с кованым крестом. На кубе надпись: «Здесь находился Св. Престол \ кладбищенской Св. Троицкой церкви \ перенесенной на другое место \ сего кладбища в 1894 г. \ Св Крест пожертвован прихожанами 24.IV.1933 г.»

…В 1897 г. за территорией некрополя, между кладбищем и Московским трактом, на свободной территории была построена новая церковь, также освященная в честь Святой Троицы. Церковь являлась приписной к Свято-Симеоновскому храму, территория обнесена деревянной оградой. На церковном погосте хоронили брестских священников, благодетелей, жертвователей на храмы.

12 (25) – 13 (26) августа 1915 года Брест-Литовск горел в период взятия его австро-германскими войсками. Вот как описал это Начальник Инженеров крепости генерал-майор И.А.Лидерс:

«Мы были свидетелями незабываемой, душу потрясающей картины феерического пожара: горели не только весь город целиком, его окрестности, строения инженерной мастерской на форту III, но и окрестные деревни на всем доступном глазу пространстве, причем даже отдельные торчащие на кладбище кресты были охвачены пламенем и горели в виде факелов…».

Вызывает удивление, что в таком огненном кошмаре деревянная Троицкая церковь уцелела, ее запечатлел на одном из снимков немецкий фотограф.

Немецкие офицеры на фоне Тришинского кладбища. Фото 1915-1918 гг.

В период Первой мировой войны в юной части православного кладбища появился небольшой квартал военных захоронений кайзеровских солдат.

В 1920-х – 1930-х гг. кладбище расширилось до нынешней улицы Московской. Горожане любили его посещать в благоприятную пору, делая своего рода «фотосессии». Вот несколько снимков того межвоенного периода. Особенно любили запечатлеваться у надгробного памятника А.П.Гельмерсена, первого директора Брестского Александровского кадетского корпуса.

Памятник был еще в нормальной сохранности…

Гимназисты Русской гимназии на Тришинском кладбище. Из архива семьи Михальчук

В генеральном плане развития г. Бреста на 1940-1955 гг., разработанном Белостокским филиалом института «Белгоспроект» указано, что общая территория кладбищ Бреста 16,3 га, что слишком мала для нужд города. Новые кладбища «предусмотрено устроить вне черты города» на территории урочища Лысая Гора за аэродромом, «возле шоссе в направлении Каменца-Литовска». Интересно, что и в период немецкой оккупации архитекторы Третьего Рейха разработали свой план развития Бреста 1942 года, которым предусматривалось заложить новое кладбище площадью 20 га в Киевском предместье. Для кого?..

В послевоенные годы Тришинское кладбище претерпевало некоторые изменения в плане реконструкции. Но главной его печальной утратой было закрытие властями Троицкой церкви в 1961 году, а затем гибель ее в пожаре…

Последние фото Троицкой церкви незадолго до ее закрытия

Кладбище было закрыто для захоронений в 1969 году ввиду открытия нового городского кладбища «Плоска».

Перед Московской Олимпиадой-80, в 1978, кладбище было обнесено каменной оградой (красный пустотелый камень Горынского завода, со вставками из керамических дренажных трубок).

На территории Тришинского кладбища похоронены представители уездной элиты от 14-го по 3-й класс по Табели о рангах, православные священники, деятели русской, польской, украинской, белорусской и советской науки и культуры, защитники Отечества, жертвы войн, простые полещуки, люди разных конфессий. Большое количество надгробий и оград представляют художественную ценность.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 607 от 2 августа 2016 некрополю (второму в Беларуси после Кальварийского кладбища в Минске) придан статус историко-культурной ценности Республики Беларусь под шифром 113Д0000743″.

И, конечно же, главным инициатором и подвижником такого решения был Н.Н.Власюк.

С юбилейным Днем рождения, Тришинское кладбище!

В завершение — Константин Бальмонт:

Что лиц милей, ушедших без возврата?

Мы были вместе. Память их жива.

Я помню каждый взгляд и все слова.

Они слышней громового раската.

Как запахом – раздавленная мята

Сильней, чем вся окрестная трава,

Так слышен некий голос божества

В том, что любил, в твоем, что смертью смято.

Насмешкой был бы мир, все было б зря,

Когда бы жизнь сменялась пустотою.

Не на песке мою часовню строю, –

О правде воскресенья говоря…